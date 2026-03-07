Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Einbruchversuch in Wohnhaus

Spelle (ots)

Am Freitag, 6. März 2026, kam es zwischen 18:40 Uhr und 20:10 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus an der Dorfstraße im Ortsteil Venhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam in das Gebäude einzudringen, indem sie auf die Scheibe der Terrassentür einwirkten, offenbar in der Absicht, diese zum Bersten zu bringen. Der Versuch misslang jedoch, sodass die Täter nicht in das Haus gelangten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer 05977/204360 in Verbindung zu setzen.

