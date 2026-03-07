Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Vrees - Hoher Schaden durch Vandalismus und Diebstahl an Arbeitsmaschinen

Vrees (ots)

Zwischen Donnerstag, 5. März 2026, 18:00 Uhr, und Freitag, 6. März 2026, 07:00 Uhr, kam es im Eleonorenwald im Bereich der Straße Hoher Sand in Vrees zu zwei gleichgelagerten Taten an Arbeitsmaschinen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den jeweiligen Führerhäusern der Maschinen und entwendeten daraus sämtliche technischen Einrichtungen. Anschließend entleerten sie jeweils einen Feuerlöscher im Innenraum der Führerhäuser. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf insgesamt rund 120.000 Euro beziffert. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich bei der Polizei Werlte unter der Rufnummer 05951/995300 zu melden.

