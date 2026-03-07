Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Schwer verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Spelle (ots)

Am Freitag, 6. März 2026, kam es gegen 14:30 Uhr auf der Beestener Straße in Spelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 49-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Beestener Straße in Richtung Beesten. Eine 89-jährige Frau beabsichtigte mit ihrem Fahrrad, die Beestener Straße im Kreuzungsbereich zu überqueren. Dabei missachtete sie nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt des Pkw-Fahrers, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Die 89-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.500 Euro geschätzt.

