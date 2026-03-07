PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Spelle - Schwer verletzte Radfahrerin nach Verkehrsunfall

Spelle (ots)

Am Freitag, 6. März 2026, kam es gegen 14:30 Uhr auf der Beestener Straße in Spelle zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 49-jähriger Fahrer eines VW befuhr die Beestener Straße in Richtung Beesten. Eine 89-jährige Frau beabsichtigte mit ihrem Fahrrad, die Beestener Straße im Kreuzungsbereich zu überqueren. Dabei missachtete sie nach bisherigen Erkenntnissen die Vorfahrt des Pkw-Fahrers, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Die 89-jährige Radfahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 9.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 08:16

    POL-EL: Meppen - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Meppen (ots) - Am Freitag, 6. März 2026, kam es gegen 13:05 Uhr auf der Straße Am Emsufer in Meppen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem landwirtschaftlichen Gespann. Ein 58-jähriger Mann befuhr mit einem Trecker samt angehängter Güttlerwalze die Straße aus Richtung Rühle kommend in Richtung Klein Hesepe. Als der Mann beabsichtigte, nach links auf ein Feld abzubiegen, setzte ein nachfolgender ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 08:15

    POL-EL: Vrees - Hoher Schaden durch Vandalismus und Diebstahl an Arbeitsmaschinen

    Vrees (ots) - Zwischen Donnerstag, 5. März 2026, 18:00 Uhr, und Freitag, 6. März 2026, 07:00 Uhr, kam es im Eleonorenwald im Bereich der Straße Hoher Sand in Vrees zu zwei gleichgelagerten Taten an Arbeitsmaschinen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den jeweiligen Führerhäusern der Maschinen und entwendeten daraus sämtliche ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 08:15

    POL-EL: Spelle - Einbruchversuch in Wohnhaus

    Spelle (ots) - Am Freitag, 6. März 2026, kam es zwischen 18:40 Uhr und 20:10 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus an der Dorfstraße im Ortsteil Venhaus. Bislang unbekannte Täter versuchten gewaltsam in das Gebäude einzudringen, indem sie auf die Scheibe der Terrassentür einwirkten, offenbar in der Absicht, diese zum Bersten zu bringen. Der Versuch misslang jedoch, sodass die Täter nicht in das Haus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren