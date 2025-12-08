Polizeiinspektion Sulzbach

POL-SUL: Verkehrsunfall auf der BAB 8 mit zwei tödlich verletzten Personen

Sulzbach (ots)

Am 7.12.2025 gegen 19:17 Uhr kam es auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Luxemburg in Höhe der Anschlussstelle Merchweiler zu einem Verkehrsunfall.

Hierbei war ein 47-jähriger Mann aus Wiesbach mit seiner 13-jährigen Tochter und seinem 16-jährigen Sohn in seinem Fahrzeug unterwegs und kam vermutlich aufgrund von Aquaplaning verursacht durch Starkregen ins Schleudern.

In der Folge kollidierte das Fahrzeug zunächst rechtsseitig mit dem Brückenpfeiler und kam dann nach einer weiteren Kollision mit der Mitttelschutzplanke dort entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen.

Durch den Aufprall wurden der Fahrer sowie die Beifahrerin so schwer verletzt, dass sie trotz unmittelbar eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen durch Helfer vor Ort noch an der Unfallstelle verstarben. Der Beifahrer auf der Rückbank überlebte schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft hat hierfür ein Spurensicherungsgutachten in Auftrag gegeben.

Im Rahmen der Unfallaufnahme war die BAB 8 bis ca. 23:30 Uhr voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Sulzbach zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sulzbach, übermittelt durch news aktuell