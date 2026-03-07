Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Motorradfahrer bei Auffahrunfall auf der B70 leicht verletzt

Lingen (ots)

Am Freitag, 6. März 2026, kam es gegen 16:35 Uhr auf der Bundesstraße 70 zwischen Lünne und Lingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Ein 72-jähriger Fahrer eines Opel befuhr die B70 in Richtung Lingen und musste aufgrund eines Rückstaus an einer Ampel anhalten. Ein nachfolgender 29-jähriger Motorradfahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt.

