Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz

Papenburg (ots)

Am Freitag, 6. März 2026, kam es zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Am Vosseberg zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in einer Parkbox abgestellten blauen Audi Q5. Anschließend entfernte sich die verantwortliche Person von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zur flüchtigen Person geben können, sich sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

