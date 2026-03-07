PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Pkw kommt im Vorgarten zum Stehen

Sögel (ots)

Am Freitag, 6. März 2026, kam es gegen 20:35 Uhr auf dem Amtsvogtsweg in Sögel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Straße in Richtung Spahner Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit einem Pflanzkübel und kam im Vorgarten eines Hauses zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge stand der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Pressestelle
Telefon: 0591 / 87-104
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.03.2026 – 08:19

    POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Nordhorn (ots) - In der Nacht auf Samstag, 7. März 2026, kam es gegen 00:30 Uhr auf der Friedrich-Runge-Straße in Nordhorn zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Radfahrer fuhr gemeinsam mit zwei weiteren Radfahrern nebeneinander in Richtung Nordhorn-Almelo-Kanal. In Höhe der Friedrich-Runge-Straße stieß der Radfahrer aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Seat ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 08:18

    POL-EL: Nordhorn - Unfallflucht auf Parkplatz

    Nordhorn (ots) - Am Freitag, 6. März 2026, kam es zwischen 13:30 Uhr und 13:50 Uhr auf dem Parkplatz in der Kistemakerstraße zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte auf bislang unbekannte Weise einen dort geparkten schwarzen Audi A6. Anschließend entfernte sich die Person unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die ...

    mehr
  • 07.03.2026 – 08:18

    POL-EL: Papenburg - Unfallflucht auf Parkplatz

    Papenburg (ots) - Am Freitag, 6. März 2026, kam es zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Straße Am Vosseberg zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen in einer Parkbox abgestellten blauen Audi Q5. Anschließend entfernte sich die verantwortliche Person von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren