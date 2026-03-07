Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Sögel - Pkw kommt im Vorgarten zum Stehen
Sögel (ots)
Am Freitag, 6. März 2026, kam es gegen 20:35 Uhr auf dem Amtsvogtsweg in Sögel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Straße in Richtung Spahner Straße, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei kollidierte er mit einem Pflanzkübel und kam im Vorgarten eines Hauses zum Stehen. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge stand der Fahrer augenscheinlich unter Alkoholeinfluss und war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.
