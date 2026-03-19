Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrerin übersehen

Jena (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem PKW kam es Mittwochmittag auf dem Engelplatz in Jena. Ein 64-jähriger Autofahrer befuhr den Engelplatz und wollte in der Folge nach links abbiegen. Dabei übersah er die ihm entgegenkommende 42-jährige Radfahrerin. Einen Zusammenstoß konnte er nicht mehr verhindern. Die Radfahrerin stürzte, verletzte sich dabei jedoch glücklicherweise nicht.

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