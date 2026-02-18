PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Fahrzeug beschädigt - die Polizei bittet um Mithilfe (0019120/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 22.01.2026 stand vor dem Grundstück der Lindenaustraße ein schwarzer Pkw der Marke BMW am linken Fahrbahnrand der Einbahnstraße geparkt. Im Zeitraum 07:45 Uhr bis 12:45 Uhr wurde nach bisherigen Erkenntnissen dieser BMW durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Außerdem wurde ein Zettel am Fahrzeug des Marke BMW hinterlassen, welcher möglicherweise vom Unfallverursachen stammen könnte. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, oder den Unfallverursacher, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

