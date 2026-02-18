PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (ABG) Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - die Polizei bittet um Mithilfe (0021928/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 26.01.2026 um 05:50 Uhr ereignete sich in der Schmöllnsche Landstraße an der Einmündung zur Brauhausstraße ein Verkehrsunfall. Ein dunkler Honda Civic bog von der Schmöllnschen Landstraße nach rechts in die Brauhausstraße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit einem 47-jährigen Fahrer eines E-Scooters, welcher sich wartend am Kreuzungsbereich befand. Aufgrund des Zusammenstoßes kam der 47-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Anschließend entfernte sich der Pkw-Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Am E-Scooter entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen zweistelligen Bereich. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, oder den Unfallverursacher sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

