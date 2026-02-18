PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) E-Scooter entwendet (0041993/2026)

Gera (ots)

Gera. Am 17.02.2026 zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen ungesicherten E-Scooter der Marke SEGWAY in der Steinbeckstraße. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 09:01

    LPI-G: (G) Polizeieinsatz nach nächtlicher Ruhestörung (0042060/2026)

    Gera (ots) - Gera. In der Nacht zum 18.02.2026 kam es auf einem Parkplatz in der Carl-Zeiss-Straße zu einem Polizeieinsatz. Ein 36-jähriger Mann verursachte durch überlaute Musik eine Ruhestörung. Im Verlauf des Einsatzes beleidigte und bedrohte er Einsatzkräfte sowie Mitarbeitende von Notrufstellen telefonisch. Da der Mann sich im Fahrzeug einschloss und seine ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:00

    LPI-G: Aggressiver Ruhestörer

    Gera (ots) - Ein 26-Jähriger saß in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in seinem Pkw im Geraer Stadtteil Bieblach-Ost und hörte so laut Musik, dass sich mehrere Anwohner in ihrer Ruhe gestört fühlten. Als die Polizei vor Ort eintraf, schloss sich der alkoholisierte Ruhestörer in seinem Auto ein und fing ohne ersichtlichen Grund an, die Beamten zu bedrohen und zu beleidigen. Trotz mehrfacher Aufforderungen die Ruhe zu bewahren, beruhigte sich der Herr nicht und wählte ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 09:00

    LPI-G: Handfeste Wohnungsübergabe

    Gera (ots) - Am Dienstagmorgen ereilte die Polizei ein Notruf aus dem Geraer Stadtteil Untermhaus. Durch eine Person wurden Hilferufe wahrgenommen. Der Inspektionsdienst Gera entsendete eine Streife, welche die Situation schnell klären konnte. Im Rahmen einer Wohnungsübergabe gerieten zwei Männer aufgrund Schimmel in der Wohnung aneinander. Die Herren beleidigten, schubsten und schlugen sich gegenseitig. Hierbei wurden beide Kontrahenten leicht verletzt. Die Beamten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren