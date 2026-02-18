LPI-G: (G) E-Scooter entwendet (0041993/2026)
Gera (ots)
Gera. Am 17.02.2026 zwischen 17:00 Uhr und 21:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen ungesicherten E-Scooter der Marke SEGWAY in der Steinbeckstraße. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Im Anschluss flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell