Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Polizeieinsatz nach nächtlicher Ruhestörung (0042060/2026)

Gera (ots)

Gera. In der Nacht zum 18.02.2026 kam es auf einem Parkplatz in der Carl-Zeiss-Straße zu einem Polizeieinsatz. Ein 36-jähriger Mann verursachte durch überlaute Musik eine Ruhestörung. Im Verlauf des Einsatzes beleidigte und bedrohte er Einsatzkräfte sowie Mitarbeitende von Notrufstellen telefonisch. Da der Mann sich im Fahrzeug einschloss und seine Identität zunächst nicht festgestellt werden konnte, musste das Fahrzeug durch die eingesetzten Beamten geöffnet werden. Dabei entstand ein geschätzter Sachschaden niedrigen vierstelligen Bereich am Pkw. Der Mann leistete im Anschluss Widerstand. Die eingesetzten Beamten blieben glücklicherweise unverletzt. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 36-Jährigen eingeleitet (SR)

