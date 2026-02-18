LPI-G: Handfeste Wohnungsübergabe

Gera (ots) - Am Dienstagabend, gegen 23:00 Uhr meldeten sich Mieter eines Wohnhauses in der Geraer Innenstadt bei der Rettungsleitestelle und teilten mit, dass aus einer Wohnung Wasser strömt. Neben den Kameraden der Feuerwehr begaben sich auch Beamte des Inspektionsdienstes Gera zum Einsatzort. Die Ursache für das ausströmende Wasser konnte schnell festgestellt werden. Ein 27-jähriger Mieter schlug in einem Wutanfall gegen die Abdeckung des Wartungsschachtes in seinem ...

