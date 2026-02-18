PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Handfeste Wohnungsübergabe

Gera (ots)

Am Dienstagmorgen ereilte die Polizei ein Notruf aus dem Geraer Stadtteil Untermhaus. Durch eine Person wurden Hilferufe wahrgenommen. Der Inspektionsdienst Gera entsendete eine Streife, welche die Situation schnell klären konnte. Im Rahmen einer Wohnungsübergabe gerieten zwei Männer aufgrund Schimmel in der Wohnung aneinander. Die Herren beleidigten, schubsten und schlugen sich gegenseitig. Hierbei wurden beide Kontrahenten leicht verletzt. Die Beamten vermittelten zwischen den Parteien, schlichtete den Streit und leitete Verfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung und Beleidigung ein. (PS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 09:00

    LPI-G: Folgenreicher Wutausbruch

    Gera (ots) - Am Dienstagabend, gegen 23:00 Uhr meldeten sich Mieter eines Wohnhauses in der Geraer Innenstadt bei der Rettungsleitestelle und teilten mit, dass aus einer Wohnung Wasser strömt. Neben den Kameraden der Feuerwehr begaben sich auch Beamte des Inspektionsdienstes Gera zum Einsatzort. Die Ursache für das ausströmende Wasser konnte schnell festgestellt werden. Ein 27-jähriger Mieter schlug in einem Wutanfall gegen die Abdeckung des Wartungsschachtes in seinem ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:59

    LPI-G: (ABG) Autofahrer unter Drogeneinfluss (0042066/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Am 17.02.2026 gegen 02:35 Uhr wurde in der Fabrikstraße ein 21-jähriger Pkw-Fahrer kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel. Die Weiterfahrt wurde untersagt. (SR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:59

    LPI-G: (ABG) Unfallflucht mit hohem Sachschaden (0041476/2026)

    Altenburg (ots) - Altenburg. Zwischen dem 16.02.2026, 16:00 Uhr und 17.02.2026, 08:30 Uhr wurde im Bereich Unterer Wiesenhang eine Grundstücksmauer beschädigt. Das bislang unbekannte Fahrzeug entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallfahrzeug oder zum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren