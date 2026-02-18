LPI-G: Handfeste Wohnungsübergabe
Gera (ots)
Am Dienstagmorgen ereilte die Polizei ein Notruf aus dem Geraer Stadtteil Untermhaus. Durch eine Person wurden Hilferufe wahrgenommen. Der Inspektionsdienst Gera entsendete eine Streife, welche die Situation schnell klären konnte. Im Rahmen einer Wohnungsübergabe gerieten zwei Männer aufgrund Schimmel in der Wohnung aneinander. Die Herren beleidigten, schubsten und schlugen sich gegenseitig. Hierbei wurden beide Kontrahenten leicht verletzt. Die Beamten vermittelten zwischen den Parteien, schlichtete den Streit und leitete Verfahren wegen wechselseitiger Körperverletzung und Beleidigung ein. (PS)
