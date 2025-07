Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Letter Bruch/ Auto überschlägt sich

Coesfeld (ots)

Im Letter Bruch gab es am Montag (28.07.25) einen Verkehrsunfall. Gegen 9.55 Uhr befuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Hamm die K48 in Richtung Lette, als er aus bisher nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei geriet er in einen Graben und überschlug sich mit seinem Auto in der Folge mehrfach. Letztlich kam das Fahrzeug auf einem angrenzenden Grundstück zum Stehen. Mit einem Rettungswagen kam der verletzte Hammer in ein Krankenhaus. Die Straße war zwischenzeitlich gesperrt.

