Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Metallteile von Recyclingbetrieb entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Unbekannte drangen in der Zeit am Mittwoch, 28. Mai, 12 Uhr bis Freitag, 30.Mai, 10 Uhr, auf das Gelände eines Recyclingbetriebs am Ortsgüterbahnhof ein entwendeten Metallteile.

Der oder die Täter verschafften sich auf unbekanntem Wege Zugang zu dem Firmengelände und entwendeten von einer Lagerfläche insgesamt zirka 2 t Alugußmaterial. Anschließend flüchteten die Unbekannten in unbekannte Richtung.

Das Diebesgut hat einen Gesamtwert in mittlerer viertstelliger Höhe.

Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen erbittet die Polizei Hamm an die Telefonnummer 02381 916-0 oder als E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de. (ae)

