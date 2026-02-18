LPI-G: (GRZ) Graffiti an Hauswand (0041893/2026)

Gera (ots) - Ein 26-Jähriger saß in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in seinem Pkw im Geraer Stadtteil Bieblach-Ost und hörte so laut Musik, dass sich mehrere Anwohner in ihrer Ruhe gestört fühlten. Als die Polizei vor Ort eintraf, schloss sich der alkoholisierte Ruhestörer in seinem Auto ein und fing ohne ersichtlichen Grund an, die Beamten zu bedrohen und zu beleidigen. Trotz mehrfacher Aufforderungen die Ruhe zu bewahren, beruhigte sich der Herr nicht und wählte ...

