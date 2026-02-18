PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (GRZ) Graffiti an Hauswand (0041893/2026)

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Am 16.02.2026 zwischen 14:00 Uhr und 15:15 Uhr brachten unbekannte Täter mehrere Schriftzüge mit blauer Farbe an einer Hauswand im Bergweg an. Der Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein politischer Hintergrund kann nach bisherigen Erkenntnissen ausgeschlossen werden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

