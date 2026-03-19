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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einkauf ohne Portemonnaie

Saale-Holzland (ots)

Während des Einkaufs bestohlen wurde am Mittwochvormittag eine 70-jährige Dame in Eisenberg. Ihr Portemonnaie samt Inhalt wurde in einem unbemerkten Augenblick durch unbekannte Täter aus ihrer Tasche entwendet. Diese hatte sie mit geschlossenem Reisverschluss um die Schulter hängen. Noch während des Einkaufs bemerkte die Dame, dass ihre Tasche nun geöffnet war und das Portemonnaie fehlte. Von dem Täter fehlte zu dem Zeitpunkt bereits jede Spur. Umgehend sperrte die Dame ihre EC-Karten und wartete im Supermarkt auf das Eintreffen der hinzugerufenen Polizei. Ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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