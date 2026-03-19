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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kollision nach geplatztem Reifen

Saale-Holzland (ots)

Ein Lkw-Fahrer fuhr am Mittwochnachmittag die Landstraße 1070 von Rauschwitz in Richtung Camburg. Kurz vor dem Abzweig Kischlitz platzte ihm dabei einer seiner Reifen. Sofort versuchte er vorsichtig den Lkw in einer naheliegenden Einfahrt abzustellen. Ein hinter dem Lkw befindlicher 26-Jähriger erkannte die Situation sofort, verlangsamte seine Fahrt und bremste dementsprechend sein Fahrzeug ab. Ein 43-Jähriger bemerkte anscheinend die Situation zu spät und prallte gegen den vor ihm befindlichen Wagen. Die beiden Pkw verkeilten sich bei dem Aufprall und mussten beide abgeschleppt werden. Trotz der heftigen Kollision wurde keine der Personen verletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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