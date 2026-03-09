Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Fahrten unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestoppt.

Lippe (ots)

Am Freitagmittag (06.03.2026) begannen Einsatzkräfte der Wache Blomberg mit Schwerpunktkontrollen im Kreisgebiet, bei denen sie über das Wochenende zahlreiche Verstöße feststellten. Im Rahmen von Verkehrskontrollen in Blomberg, Horn-Bad Meinberg, Detmold und Lügde zogen die Beamtinnen und Beamten insgesamt sieben Fahrer aus dem Verkehr, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln oder Alkohol standen. In allen Fällen wurden Blutproben angeordnet und entsprechende Verfahren eingeleitet. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte drei Personen fest, die mit Elektrokleinstfahrzeugen/E-Scootern ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs waren. Jeder Verstoß gefährdet nicht nur Sie selbst, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer erheblich. Regelmäßige Kontrollen werden fortgesetzt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell