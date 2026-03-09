PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Trunkenheitsfahrt nach Rotlichtverstoß gestoppt.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag (06.03.2026) zog eine Polizeistreife in Detmold einen augenscheinlich stark alkoholisierten VW-Fahrer aus dem Verkehr, nachdem dieser eine rote Ampel missachtet hatte. Gegen 15:15 Uhr befuhr der Mann die Ernst-Hilker-Straße und bog trotz roter Ampel in die Lemgoer Straße ein. Einsatzkräfte folgten dem Fahrer und hielten ihn zwecks Kontrolle in der Straße Klüter Heide an. Dabei nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest verlief positiv. Auf der Polizeiwache in Detmold wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ihm wurde das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

