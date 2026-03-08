PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Lippe (ots)

Bereits am 03.03.2026, gegen 11:10 Uhr, wurde eine 75-jährige Detmolderin im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall verletzt. Die Frau gab am Freitag an, dass sie zur Unfallzeit die Röntgenstraße in Detmold in Gehrichtung Medicum unterwegs gewesen sei. Unmittelbar vor dem Medicum habe sie sich hinter einem Pkw befunden, der plötzlich nach hinten gerollt sei. Durch den Stoß des Pkw sei sie gestürzt und habe sich am Kopf verletzt.

Der beteiligte Pkw-Fahrer habe sie noch mit seinem Fahrzeug zur Notaufnahme des Klinikums gefahren und habe dann den Namen seines Arbeitgebers genannt. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich beim zuständigen Verkehrskommissariat in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

