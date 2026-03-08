Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Lockhausen, Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

Am Freitag, 06.03.2026, verschafften sich gegen 16.10 Uhr zwei bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Bereich Spechtweg und suchten nach Wertgegenständen. Als die Wohnungsinhaberin zurückkehrte, wurden die unbekannten Täter durch sie überrascht und verließen die Wohnung fluchtartig mit dem Diebesgut. Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang erfolglos. Zeugen, die in dieser Zeit verdächtige Beobachtungen getätigt haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231-609-0 zu melden.

