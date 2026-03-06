Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Polizeibeamte.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen (06.03.2026) kontrollierten Polizisten eine 29-jährige Autofahrerin an der Herforder Straße. Sie saß augenscheinlich alkoholisiert am Steuer und wehrte sich später vehement gegen polizeiliche Maßnahmen. Eine Streifenwagenbesatzung hatte den Fiat gegen 02:15 Uhr bemerkt. Das Fahrzeug fuhr auffällig langsam und nah am Streifenwagen vorbei. Bei der Verkehrskontrolle fiel Alkoholgeruch auf. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Auf der Polizeiwache weigerte sich die Lemgoerin gegen die ärztliche Blutentnahme. Die Probe wurde unter Zwang entnommen. Ihr Führerschein wurde sichergestellt. Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte folgen.

