Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Extertal. Öffentlichkeitsfahndung nach 40-jährigem Vermissten.

Lippe (ots)

Seit Donnerstagmittag (05. März 2026) wird ein 40-jähriger Mann aus Extertal vermisst. Zuletzt wurde er gegen 11:45 Uhr in der Grundstraße in Extertal gesehen. Da der Mann bisher nicht aufgefunden werden konnte, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation kann eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden. Der Vermisste ist etwa 1,80 m groß, von schlanker Statur und trug zuletzt eine schwarze Hose, einen blauen Pullover, eine dunkelblaue Jacke sowie ein gelbfarbenes Cappi. Ein Foto des Vermissten finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/196885 Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

