Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Grastrup-Hölsen. Rüttelplatte vom Wasserwerksgelände gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (03./04.03.2026; 16 - 8 Uhr) eine Rüttelplatte vom umzäunten Gelände eines Wasserwerks an der Lemgoer Straße in Grastrup-Hölsen. Die Täter durchtrennten dafür einen Zaun und transportierten das Gerät offenbar über ein angrenzendes Feld in Richtung eines Feldwegs ab. Gestohlen wurde eine gelb/schwarze Rüttelplatte.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Lemgoer Straße oder auf den Feldwegen in Tatortnähe gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell