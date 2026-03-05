PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LIP: Bad Salzuflen-Grastrup-Hölsen. Rüttelplatte vom Wasserwerksgelände gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen (03./04.03.2026; 16 - 8 Uhr) eine Rüttelplatte vom umzäunten Gelände eines Wasserwerks an der Lemgoer Straße in Grastrup-Hölsen. Die Täter durchtrennten dafür einen Zaun und transportierten das Gerät offenbar über ein angrenzendes Feld in Richtung eines Feldwegs ab. Gestohlen wurde eine gelb/schwarze Rüttelplatte.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge an der Lemgoer Straße oder auf den Feldwegen in Tatortnähe gesehen haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

