POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Unbekannte hebeln Tür auf.
Lippe (ots)
Unbekannte Täter brachen am Dienstagmorgen (03.03.2026) in ein Einfamilienhaus in der Karlstraße in Schötmar ein. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchwühlten anschließend die Räume. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Wer im Tatzeitraum zwischen 06:00 Uhr und 07:55 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.
