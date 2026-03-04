POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Unbekannte hebeln Tür auf.

Lippe (ots) - Am Montagabend (02.03.2026) besprühten drei Jugendliche im Bereich des Schulzentrums an der Schulstraße mehrere Bushaltestellen und Wände mit Graffiti. Zeugen beobachteten die Täter gegen 20 Uhr bei der Tat. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Verdächtigen zunächst fußläufig, konnten jedoch im Rahmen der Fahndung von den Beamten gestellt werden. Bei den drei Jugendlichen im Alter von 14 bis ...

