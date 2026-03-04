PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Unbekannte hebeln Tür auf.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen am Dienstagmorgen (03.03.2026) in ein Einfamilienhaus in der Karlstraße in Schötmar ein. Sie öffneten gewaltsam eine Terrassentür und durchwühlten anschließend die Räume. Angaben zu möglichem Diebesgut liegen derzeit noch nicht vor. Wer im Tatzeitraum zwischen 06:00 Uhr und 07:55 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 03.03.2026 – 12:19

    POL-LIP: Kreis Lippe. Warnung vor Betrug durch Love-Scamming.

    Lippe (ots) - Am Montagnachmittag (02.03.2026) erstatteten ein Mann aus dem Kalletal und eine Frau aus Lemgo bei der Polizei Strafanzeige wegen Betruges. Die beiden Senioren hatten über Monate hinweg über soziale Medien und Messenger-Dienste Kontakt zu vermeintlichen Internetbekanntschaften gepflegt. Die unbekannten Betrüger erschlichen sich das Vertrauen der Opfer und täuschten eine Liebesbeziehung beziehungsweise ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:19

    POL-LIP: Leopoldshöhe. Sachbeschädigung durch Graffiti.

    Lippe (ots) - Am Montagabend (02.03.2026) besprühten drei Jugendliche im Bereich des Schulzentrums an der Schulstraße mehrere Bushaltestellen und Wände mit Graffiti. Zeugen beobachteten die Täter gegen 20 Uhr bei der Tat. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Verdächtigen zunächst fußläufig, konnten jedoch im Rahmen der Fahndung von den Beamten gestellt werden. Bei den drei Jugendlichen im Alter von 14 bis ...

    mehr
  • 03.03.2026 – 12:18

    POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Hecke in Brand gesetzt.

    Lippe (ots) - Am Montagabend (02.03.2026) setzten zwei mutmaßlich zündelnde Kinder an der Hauptstraße eine Hecke in Brand. Ein Zeuge beobachtete gegen 18:35 Uhr zwei Kinder, die auf Höhe eines Waldstücks im Bereich der Hecke spielten. Als sich die Kinder in Richtung Asemissen entfernten, fing das Gewächs an zu brennen. Durch das Feuer schmolzen auch Teile der Fußplatten eines Baustellenschildes. Die Feuerwehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren