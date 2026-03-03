PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe. Sachbeschädigung durch Graffiti.

Lippe (ots)

Am Montagabend (02.03.2026) besprühten drei Jugendliche im Bereich des Schulzentrums an der Schulstraße mehrere Bushaltestellen und Wände mit Graffiti. Zeugen beobachteten die Täter gegen 20 Uhr bei der Tat. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten die Verdächtigen zunächst fußläufig, konnten jedoch im Rahmen der Fahndung von den Beamten gestellt werden. Bei den drei Jugendlichen im Alter von 14 bis 16 Jahren wurden unter anderem sechs Spraydosen und mit Farbe beschmierte Einmalhandschuhe aufgefunden und sichergestellt. Die Jugendlichen wurden im Anschluss an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

