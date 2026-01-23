PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKO: Dein Weg zur Polizei mit mittlerer Reife oder Abitur Dienstag, 10.02.2026 von 17:00 bis 19:00 Uhr

Koblenz (ots)

Wie das geht? Wir zeigen's dir! Nutze die Möglichkeit und erfahre mehr über deinen Weg zur Polizei mit Realschulabschluss. Informiere dich über den Bildungsgang "Polizeidienst und Verwaltung" und erhalte durch spannende Vorträge Einblicke in die Arbeit der Schutzpolizei und Kriminalpolizei.

Wo? Polizeipräsidium Koblenz Moselring 10-12 56068 Koblenz

Melde dich hierfür einfach unter Angabe deines Namens und dem Veranstaltungsdatum unter pdkoblenz.einstellungsberatung@polizei.rlp.de an.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
POK Andreas Wirt
Moselring 10-12
56068 Koblenz
Telefon: 0261-103-54003

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Koblenz
  • 20.01.2026 – 19:56

    POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in der Burgstraße

    Lahnstein (ots) - Am 20.01.2026 ereignete sich um 15:50 Uhr in der Burgstraße ein Unfall. der Fahrer eines blauen Ford Focus geriet mit seinem Spiegel gegen den Spiegel eines geparkten PKW. Der Ford Focus fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, diese jedoch konnte den genauen Unfallort nicht angeben. Dieser wurde erst Stunden später hier ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 12:20

    POL-PDKO: Anrufe falscher Polizeibeamten - Falschmeldung in Social Media

    Vallendar (ots) - Am Montag, den 19.01.2026, kam es im Bereich Vallendar zu vermehrten Anrufen durch sogenannte falsche Polizeibeamte. Die unbekannten Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erklärten, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Zudem behaupteten sie, der Name der angerufenen Person sei auf einer bei den Tätern ...

    mehr
