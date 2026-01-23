Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Dein Weg zur Polizei mit mittlerer Reife oder Abitur Dienstag, 10.02.2026 von 17:00 bis 19:00 Uhr

Koblenz (ots)

Wie das geht? Wir zeigen's dir! Nutze die Möglichkeit und erfahre mehr über deinen Weg zur Polizei mit Realschulabschluss. Informiere dich über den Bildungsgang "Polizeidienst und Verwaltung" und erhalte durch spannende Vorträge Einblicke in die Arbeit der Schutzpolizei und Kriminalpolizei.

Wo? Polizeipräsidium Koblenz Moselring 10-12 56068 Koblenz

Melde dich hierfür einfach unter Angabe deines Namens und dem Veranstaltungsdatum unter pdkoblenz.einstellungsberatung@polizei.rlp.de an.

