Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht in der Burgstraße

Lahnstein (ots)

Am 20.01.2026 ereignete sich um 15:50 Uhr in der Burgstraße ein Unfall. der Fahrer eines blauen Ford Focus geriet mit seinem Spiegel gegen den Spiegel eines geparkten PKW. Der Ford Focus fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet, diese jedoch konnte den genauen Unfallort nicht angeben. Dieser wurde erst Stunden später hier bekannt, wobei der ON 02 da auch bereits die Unfallstelle verlassen hat. Es handelte sich vermutlich um einen silbernen Opel mit Zulassung aus Koblenz.

Zeugen oder Geschädigte des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Lahnstein zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lahnstein
Nordallee 3
56112 Lahnstein

Telefon: 02621-913-0
E-Mail: pilahnstein@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

