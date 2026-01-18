Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Hangrutsch L335 Braubach - Dachsenhausen

Lahnstein (ots)

Am Samstag, den 17.01.2026, gegen 12:30 Uhr, gingen bei der Polizeiinspektion Lahnstein mehrere Meldungen ein, dass es auf der L335 zwischen Braubach und Dachsenhausen im Kurvenbereich zu einem Hangrutsch gekommen sei. Hierdurch befanden sich eine nicht unerhebliche Menge an größeren Steinen auf Fahrbahn, welche ein erhöhtes Gefahrenpotenzial entfalteten.

Die Gefahrenstelle konnte bis zum Eintreffen der verständigten Straßenmeisterei Bogel (LBM Diez) abgesichert werden, sodass es glücklicherweise zu keinem Unfall kam.

Die Polizei rät:

Da es in jüngster Vergangenheit bereits vermehrt zu ähnlichen Vorfällen auf der L335 Braubach - Dachsenhausen kam, sollten Fahrzeugführer den Bereich mit besonderer Aufmerksamkeit befahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell