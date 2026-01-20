Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Anrufe falscher Polizeibeamten - Falschmeldung in Social Media

Vallendar (ots)

Am Montag, den 19.01.2026, kam es im Bereich Vallendar zu vermehrten Anrufen durch sogenannte falsche Polizeibeamte. Die unbekannten Täter gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erklärten, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei. Zudem behaupteten sie, der Name der angerufenen Person sei auf einer bei den Tätern aufgefundenen Liste verzeichnet gewesen.

Alle bislang bekannt gewordenen Angerufenen erkannten den Betrugsversuch und beendeten das Gespräch, sodass es zu keinem Schaden kam.

Darüber hinaus wurde der Polizei Bendorf am heutigen Tag bekannt, dass im Zusammenhang mit diesen Betrugsversuchen in sozialen Netzwerken eine Warnmeldung verbreitet wird. In dieser wird behauptet, Täter würden sedierende Blättchen an Fahrzeugen oder Türgriffen anbringen, um Personen zu betäuben und anschließend auszurauben.

Zu dieser Meldung liegen der Polizei keinerlei Erkenntnisse vor. Entsprechende Vorfälle sind nicht bekannt. Die Polizei geht derzeit von einer Falschmeldung aus und bittet die Bevölkerung eindringlich, diese Warnung nicht weiter zu verbreiten.

Die Polizei rät weiterhin zur Vorsicht bei verdächtigen Anrufen und erinnert daran, dass Polizeibeamte keine sensiblen Informationen oder Wertgegenstände am Telefon erfragen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell