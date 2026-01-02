POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Tatverdächtiger gestellt
Ludwigshafen (ots)
Am Silvesterabend, gegen 19 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei Ludwigshafen, dass ein Unbekannter versuchen würde in ein Einfamilienhaus in der Hillensheimer Straße einzubrechen. Die alarmierten Polizeikräfte konnten den 39-Jährigen vorläufig festnehmen, als er versuchte über das Gelände des benachbarten Sportvereins zu flüchten. Zu einen Sachschaden kam es nicht. Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und auf freien Fuß entlassen. Er muss sich nun wegen des versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahls verantworten.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Rheinpfalz
Ghislaine Wymar
Telefon: 0621 963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q
Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell