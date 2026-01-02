POL-PPRP: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Tatverdächtiger gestellt

Ludwigshafen (ots) - Am 02.01.2026, gegen 4 Uhr, wurde die Polizei Ludwigshafen zu einer Wohnung nach Mundenheim gerufen, weil eine 28-Jährige ihre Mutter mit einem Messer bedroht haben soll. Die 28-Jährige sollte durch die alarmierten Polizeikräfte nach dem Messer durchsucht werden. Hiergegen wehrte sich die Frau und schlug eine Polizeibeamtin auf den Arm. Da die Frau weiter aggressiv war, musste sie gefesselt und in ...

