POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Hecke in Brand gesetzt.

Am Montagabend (02.03.2026) setzten zwei mutmaßlich zündelnde Kinder an der Hauptstraße eine Hecke in Brand. Ein Zeuge beobachtete gegen 18:35 Uhr zwei Kinder, die auf Höhe eines Waldstücks im Bereich der Hecke spielten. Als sich die Kinder in Richtung Asemissen entfernten, fing das Gewächs an zu brennen. Durch das Feuer schmolzen auch Teile der Fußplatten eines Baustellenschildes. Die Feuerwehr Leopoldshöhe konnte den Brand zügig löschen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 5 unter (05231) 6090.

