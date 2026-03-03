Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg-Wilberg. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Am frühen Dienstagmorgen (03.03.2026) warfen gegen 03:30 Uhr unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses an der Detmolder Straße ein und flüchteten anschließend. Als der anwesende Bewohner hinuntereilte, konnte er beobachten, wie zwei unbekannte Männer in einem Pkw von der Tatörtlichkeit flüchteten. Ins Gebäude drangen die Täter nicht ein, es wurde nichts entwendet. Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell