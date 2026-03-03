Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Brandstiftung an abgemeldetem Pkw.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (03.03.2026) setzten unbekannte Täter an der Quellenstraße ein abgestelltes Fahrzeug in Brand. Kurz nach Mitternacht bemerkte eine Zeugin das Feuer und alarmierte die Einsatzkräfte. Bei Eintreffen der Polizei stand der nicht mehr zugelassene Audi in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen; der Innenraum brannte jedoch vollständig aus. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Zeugen, die in der Nacht Auffälliges beobachtet haben, wenden sich bitte an das Kriminalkommissariat 1 unter (05231) 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell