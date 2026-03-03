PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Warnung vor Betrug durch Love-Scamming.

Lippe (ots)

Am Montagnachmittag (02.03.2026) erstatteten ein Mann aus dem Kalletal und eine Frau aus Lemgo bei der Polizei Strafanzeige wegen Betruges. Die beiden Senioren hatten über Monate hinweg über soziale Medien und Messenger-Dienste Kontakt zu vermeintlichen Internetbekanntschaften gepflegt. Die unbekannten Betrüger erschlichen sich das Vertrauen der Opfer und täuschten eine Liebesbeziehung beziehungsweise eine enge Freundschaft vor. Unter dem Vorwand finanzieller Notlagen brachten sie die Senioren dazu, hohe Geldbeträge auf fremde Konten zu überweisen oder unzählige Guthabenkarten zu erwerben. Darüber hinaus verschafften sich die Betrüger in einem Fall durch eine vermeintliche Rückzahlung direkten Zugriff auf das Online-Banking einer Geschädigten. Insgesamt entstand in beiden Fällen ein Schaden im fünfstelligen Bereich. Wer Opfer einer ähnlichen Masche geworden ist, wird gebeten, sich direkt bei der Polizei unter (05231) 6090 oder in jeder Polizeidienststelle zu melden.

Arbeiten Sie im Einzelhandel oder an der Kasse?

Wer auf einmal massenhaft Guthabenkarten kauft - egal ob iTunes, Google Play oder ähnliche Produkte - könnte Opfer eines Betruges sein. Betrüger nutzen diese Methode gezielt, um Geld zu erbeuten, ohne Spuren zu hinterlassen.

Sie können helfen: Besprechen Sie im Team, ob Sie Kundinnen und Kunden diskret ansprechen, wenn Ihnen ein solcher Kauf auffällt. Ein einfacher Hinweis kann viel bewirken. Weitere Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen finden Sie hier:

https://lippe.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-aktuellen-betrugsmaschen

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

