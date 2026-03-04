Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbrecher stehlen Handys aus Telekom-Shop.

Lippe (ots)

Drei unbekannte Täter brachen am Mittwochmorgen (04.03.2026) in einen Telekom-Shop in der Bruchstraße ein. Sie warfen die Schaufensterscheibe ein, stiegen in das Geschäft und entwendeten mehrere Mobiltelefone aus der Auslage.

Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß über den Marktplatz in Richtung Schülerstraße. Die Täter wurden als männlich und dunkel gekleidet beschrieben.

Wer zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet hat oder Angaben zur Flucht machen kann, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 6 unter (05231) 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell