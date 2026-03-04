PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Einbruch in Bauwagen - Akkus gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter brachen zwischen Montagabend (02.03.2026) und Dienstagmorgen (03.03.2026) in einen Bauwagen an einer Baustelle in der Gartenstraße ein. Sie entwendeten mehrere Akkus samt Ladegeräten sowie eine Arbeitstasche mit Arbeitskleidung und einem Helm. Eine Zeugin sah am Dienstagmorgen (03.03.2026) gegen 05:45 Uhr eine verdächtige Person am Bauwagen, die sich anschließend mit einem Fahrrad entfernte. Beschrieben wird die Person als männlich, dunkel gekleidet, mit dunkler Kapuze, etwa 25 bis 40 Jahre alt. Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

