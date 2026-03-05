Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Vorstellung Verkehrsunfallstatistik 2025 - Einladung für Medien.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe lädt interessierte Medienvertreter zur Pressekonferenz am Mittwoch (11.03.2026) in das Polizeidienstgebäude in der Bielefelder Straße 90 (Raum 311) ein. Behördenleiter Meinolf Haase stellt gemeinsam mit Alexander Fenske, Abteilungsleiter Polizei, und Julia Breitenstein, Leiterin der Direktion Verkehr, um 10.30 Uhr den Jahresbericht 2025 zur Verkehrsunfallentwicklung im Kreis Lippe vor.

Im Rahmen der Pressekonferenz gibt es die Möglichkeit durch einen E-Scooter-Simulator selbst einmal am Lenker Platz zu nehmen, um virtuell mit alltäglichen Gefahrensituationen im Straßenverkehr konfrontiert zu werden.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Journalisten um eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle (Telefon: 05231 5050 oder E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de), falls eine Teilnahme geplant ist.

