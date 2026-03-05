PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe/Detmold. Vorstellung Verkehrsunfallstatistik 2025 - Einladung für Medien.

Lippe (ots)

Die Polizei Lippe lädt interessierte Medienvertreter zur Pressekonferenz am Mittwoch (11.03.2026) in das Polizeidienstgebäude in der Bielefelder Straße 90 (Raum 311) ein. Behördenleiter Meinolf Haase stellt gemeinsam mit Alexander Fenske, Abteilungsleiter Polizei, und Julia Breitenstein, Leiterin der Direktion Verkehr, um 10.30 Uhr den Jahresbericht 2025 zur Verkehrsunfallentwicklung im Kreis Lippe vor.

Im Rahmen der Pressekonferenz gibt es die Möglichkeit durch einen E-Scooter-Simulator selbst einmal am Lenker Platz zu nehmen, um virtuell mit alltäglichen Gefahrensituationen im Straßenverkehr konfrontiert zu werden.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir Journalisten um eine vorherige Anmeldung bei der Pressestelle (Telefon: 05231 5050 oder E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de), falls eine Teilnahme geplant ist.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

  • 05.03.2026 – 12:58

    POL-LIP: Schlangen. Einbruch in Einfamilienhaus.

    Lippe (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum 22.02. - 04.03.2026 in ein Einfamilienhaus an der Straße Zum Roggenfeld ein. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Zum Roggenfeld beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Yannick Thelaner Telefon: 05231 / 609-5050 Fax: 05231 / 609-5095 ...

  • 04.03.2026 – 12:14

    POL-LIP: Detmold. Einbrecher stehlen Handys aus Telekom-Shop.

    Lippe (ots) - Drei unbekannte Täter brachen am Mittwochmorgen (04.03.2026) in einen Telekom-Shop in der Bruchstraße ein. Sie warfen die Schaufensterscheibe ein, stiegen in das Geschäft und entwendeten mehrere Mobiltelefone aus der Auslage. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß über den Marktplatz in Richtung Schülerstraße. Die Täter wurden als männlich und dunkel gekleidet beschrieben. Wer zur Tatzeit ...

