POL-LIP: Schlangen. Einbruch in Einfamilienhaus.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum 22.02. - 04.03.2026 in ein Einfamilienhaus an der Straße Zum Roggenfeld ein. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Zum Roggenfeld beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

