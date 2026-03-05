POL-LIP: Schlangen. Einbruch in Einfamilienhaus.
Lippe (ots)
Unbekannte brachen im Zeitraum 22.02. - 04.03.2026 in ein Einfamilienhaus an der Straße Zum Roggenfeld ein. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Zum Roggenfeld beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden.
