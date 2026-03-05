POL-LIP: Kreis Lippe/Extertal. Vermisster 40-Jähriger wohlbehalten angetroffen - Bitte um Löschung veröffentlichter Daten.
Lippe (ots)
Der seit dem 05.03.2026 vermisste 40-jährige Mann aus Extertal wurde wohlbehalten angetroffen. Die Polizei Lippe bittet Medien und Öffentlichkeit, veröffentlichte Fotos und personenbezogene Daten des Mannes zu löschen und nicht weiterzuverbreiten.
Wir berichteten hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12727/6229817
