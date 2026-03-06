POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Büroräume.

Lippe (ots) - Seit Donnerstagmittag (05. März 2026) wird ein 40-jähriger Mann aus Extertal vermisst. Zuletzt wurde er gegen 11:45 Uhr in der Grundstraße in Extertal gesehen. Da der Mann bisher nicht aufgefunden werden konnte, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Aufgrund einer psychischen Ausnahmesituation kann eine Eigengefährdung ...

