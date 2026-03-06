PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Versuchter Einbruch in Büroräume.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag (04./05.03.2026; 17:30 - 14:00 Uhr) versuchten Unbekannte in die Räume einer Personalagentur in der Paulinenstraße einzubrechen. Die Täter machten sich an einer Tür zu schaffen. Sie drangen nicht ins Innere vor. Es blieb beim Versuch. Zeuginnen oder Zeugen, die zu dieser Zeit Verdächtiges in der Gebäudenähe beobachtet haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2: (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

