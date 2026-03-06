POL-LIP: Lemgo. Diebstahl von Kupferkabeln von Firmengelände.

Lippe (ots) - Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagnachmittag (04./05.03.2026; 17:30 - 14:00 Uhr) versuchten Unbekannte in die Räume einer Personalagentur in der Paulinenstraße einzubrechen. Die Täter machten sich an einer Tür zu schaffen. Sie drangen nicht ins Innere vor. Es blieb beim Versuch. Zeuginnen oder Zeugen, die zu dieser Zeit Verdächtiges in der Gebäudenähe beobachtet haben, melden sich bitte beim ...

