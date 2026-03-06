POL-LIP: Lemgo. Diebstahl von Kupferkabeln von Firmengelände.
Lippe (ots)
Zwischen Mittwochnacht und Donnerstagmorgen (04./05.03.2026) drangen Unbekannte in ein Firmengelände an der Grevenmarschstraße ein. Sie entwendeten mehrere Kupferkabel aus Kabelschächten. Der Schaden ist noch unklar. Zeugen mit Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an der Grevenmarschstraße oder Straße An der Bega melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090.
