Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Öffentlichkeitsfahndung: Wer erkennt diesen Mann?

Lippe (ots)

Im Oktober 2025 versuchte ein bislang unbekannter, schlanker Mann in der Drogeriefiliale in Detmold Kosmetikartikel zu stehlen. Als man den Tatverdächtigen auf den Diebstahl ansprach, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Daraufhin ließ der Tatverdächtige das Diebesgut los und entkam in unbekannte Richtung. Auf richterlichen Beschluss fahndet die Kriminalpolizei nun mit einem Foto öffentlich nach dem Tatverdächtigen und bittet Medien sowie Bevölkerung um Mithilfe. Die Aufnahme der Videoüberwachung sowie eine detaillierte Beschreibung der gesuchten Person finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/197075 Hinweise zu dem abgebildeten Mann nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer (05231) 6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

