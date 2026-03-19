Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aggressiver Mann landet im Gewahrsam

Weimar / Weimarer Land (ots)

Mitarbeiter eines Supermarktes alarmierten am späten Mittwochabend kurz vor Ladenschluss die Polizei. Ein Mann randalierte im Markt und beleidigte mehrere Kunden. Als der Mann bemerkte, dass die Polizei verständigt war, entfernte er sich vom Tatort. Die Beamten konnten den Mann jedoch in der Nähe ausfindig machen. Sie sprachen einen Platzverweis aus und nahmen eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Beleidigung auf. In der Folge ging der stark alkoholisierte Mann nach Hause. Doch damit nicht genug, nur etwa 30 Minuten später begann der Mann erneut zu randalieren. Die Beamten konnten den 27-Jährigen wieder ausfindig machen. Sie nahmen den Mann in Gewahrsam um eine weitere Gefährdung zu verhindern. Am nächsten Morgen durfte der Mann, ausgenüchtert die Gewahrsamszelle verlassen.

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