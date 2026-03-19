LPI-J: Dieb auf frischer Tat erwischt

Weimar / Weimarer Land (ots) - In Weimar Schöndorf kam es am Mittwochnachmittag zu einer Kollision zwischen einem Bus und einem Auto. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreisverkehr miteinander. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren Behandlung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es kam für ca. eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen, die Straße musste zeitweise gesperrt werden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

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