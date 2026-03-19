Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl auf Schwimmbadbaustelle in Rengshausen - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.03.2026:

Knüllwald

Tatzeit: Dienstag, 17.03.2026, 16:30 Uhr bis Mittwoch, 18.03.2026, 07:00 Uhr

Zwischen Dienstag, 17.03.2026, 16:30 Uhr und Mittwoch, 18.03.2026, 07:00 Uhr, kam es auf der Baustelle am Schwimmbad in Rengshausen zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Baustellengelände und entwendeten dort einen sogenannten Akku-Multipoint-Punktablauf von einer am Tattag angelieferten Palette. Dabei handelt es sich um ein batteriebetriebenes System zur Überwachung und Steuerung mehrerer Abflüsse. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts liegt im unteren dreistelligen Bereich.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise von Zeuginnen und Zeugen, die im Bereich der Baustelle verdächtige Beobachtungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 05681-7740 entgegen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

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