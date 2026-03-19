Polizei Homberg

POL-HR: Diebstahl aus Fahrzeug in Kleinenglis - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.03.2026:

Borken/Hessen

Tatzeit: Mittwoch, 18.03.2026, 00:00 Uhr bis 10:00 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch, zwischen 00:00 Uhr und 10:00 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem in der Röthenfeldstraße in Kleinenglis geparkten Fahrzeug und entwendeten mehrere Gegenstände.

Nach bisherigen Erkenntnissen versuchten die Täter zunächst, die Fahrer- und Beifahrertür eines auf dem öffentlichen Parkplatz abgestellten roten Nissan-Vans aufzuhebeln. Als dies misslang, beschädigten sie die Scheibe der Beifahrertür und gelangten so in das Fahrzeug. Anschließend entwendeten sie unter anderem eine Sporttasche sowie Getränke und flüchteten in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 500,- Euro.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell