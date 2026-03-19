Polizei Homberg

POL-HR: Folgemeldung: Einbruch in Friedhofskapelle und Beschädigung von Grabstätten - Bronzestatue entwendet

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Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 19.03.2026:

Fritzlar- Ungedanken

Tatzeit: Freitag, 13.03.2026, 16:00 Uhr bis Samstag, 14.03.2026, 10:50 Uhr

Am Dienstagabend gegen 18:20 Uhr meldete sich eine Geschädigte bei der Polizei und teilte mit, dass es auf dem Friedhof in Ungedanken zu einem Diebstahl an der Grabstätte ihres verstorbenen Großvaters gekommen sei. Wir berichteten bereits unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44149/6236156 darüber.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen entwendeten unbekannte Täter im Zuge des Einbruchs in die Friedhofskapelle eine Vase sowie eine Bronzefigur, die im Grabstein des Verstorbenen eingelassen war. Zudem wurde die Grabstätte beschädigt(FOTOS). Der entstandene Sachschaden wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Geschädigte, sich zu melden. Zudem werden Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Statue geben können, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

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