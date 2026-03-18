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Polizei Homberg

POL-HR: Dieseldiebstahl auf Baustelle in Melsungen - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.02.2026:

Melsungen

Tatzeit: Freitag, 13.03.2026, 11:00 Uhr bis Dienstag, 17.03.2026, 07:30 Uhr

Am vergangenen Wochenende kam es in Melsungen zu einem Dieseldiebstahl.

Unbekannte Täter suchten im Zeitraum zwischen Freitag, 11:00 Uhr und Dienstag, 07:30 Uhr, eine Baustelle an der Nürnberger Straße (Bundesstraße 83) auf. Dort brachen sie gewaltsam das Schloss des Tankdeckels eines Kettenbaggers auf und zapften rund 280 Liter Dieselkraftstoff ab. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 600,- Euro geschätzt.

Die Polizei in Melsungen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Bundesstraße 83 gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05661-70890 zu melden.

Yvonne Winter, KHK´in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

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